Категория прав на мотоцикл
Категория прав на мотоцикл зависит от объема и мощности его двигателя, а также некоторых других параметров. Классификация четко прописана в Правилах дорожного движения, а получение прав регламентировано другими нормативными документами федерального и ведомственного уровня. Такими как закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (1995 г.), постановление Правительства РФ №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» (2014 г.), приказ МВД РФ № 365 «О введении в действие водительского удостоверения» (2009 г.) и другими официальными актами.
Какой бывает категория прав на мотоцикл
Вот как дают определение мотоциклу Правила дорожного движения (п. 1.2): «Мотоцикл – двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого… превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость… превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов)…».
По действующему законодательству все мотоциклы включены в две категории – «А» и «А1». К первой относятся не любые мотоциклы, а только те, объем двигателя которых превышает 125 см3, а мощность 11 кВт (15 л. с.). Мотоциклы с меньшими показателями относятся к категории «А1», а для мопедов, квадрициклов и прочих транспортных средств с мотором до 50 «кубов» и мощностью менее 4 кВт (5,5 л. с.) введены еще две подкатегории – «М» и «В1».
На «А» можно получить права, как и на автомобиль, только с 18 лет (причем первые два года запрещено возить пассажира); на «А1», «М» и В1 – по достижении 16-летнего возраста.
Кстати, для сравнения: в странах Европейского союза получить права на мощный мотоцикл категории «А» возможно только после того как байкеру исполнится 24 года, если до этого он не имел никакого водительского удостоверения. Зато легкими мотоциклами и мопедами разрешено управлять с 15 лет.
Где проходит обучение на мотоцикл заявленной категории
Любым мотоциклом управлять разрешено только при наличии водительского удостоверения с пометкой о категории транспортного средства. Выдается документ органами ГИБДД в случае успешного прохождения экзаменов по теории и практике.
В свою очередь к экзаменам допускаются лица, прошедшие курс обучения по программам, составленным на основе нормативных документов, конкретно – приказа Министерства образования и науки РФ № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» от 26.12.213 г. Для подготовки водителей мотоциклетной техники актуально Приложение 1 к этому документу – «Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории “А”».
Подготовку имеют право осуществлять только профильные учебные организации (автошколы), имеющие лицензию Минобрнауки РФ и аттестованные органами ГИБДД на предмет соответствия учебно-технической базы нормативным требованииям.
Сроки обучения на мотоцикл
Продолжительность обучения составляет 2-2,5 месяца, в течение которых слушатели изучают устройство мотоциклов, Правила дорожного движения, отдельные статьи Кодекса об административных правонарушениях, знакомятся с основами психофизиологии водителя, правилами оказания медицинской помощи при ДТП.
Практические занятия проводятся на специально оборудованных закрытых площадках, где отрабатываются основные приемы управления мотоциклом: скоростное маневрирование, экстренное торможение, старт в горку и другие элементы, которые предстоит продемонстрировать на экзамене в ГИБДД.
Практика проводится с использованием мотоциклов той категории, на которую претендует обучающийся. Более того, учитывается тип трансмиссии (МКПП или АКПП).
По окончании обучения автошкола организует итоговую аттестацию; в случае положительного результата выпускнику выдается свидетельство о профессиональной подготовке на ту или иную категорию прав на мотоцикл.