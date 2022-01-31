Категория прав на мотоцикл

Вот как дают определение мотоциклу Правила дорожного движения (п. 1.2): «Мотоцикл – двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого… превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость… превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств , предназначенных для перевозки грузов)…».

По действующему законодательству все мотоциклы включены в две категории – «А» и «А1». К первой относятся не любые мотоциклы, а только те, объем двигателя которых превышает 125 см3, а мощность 11 кВт (15 л. с.). Мотоциклы с меньшими показателями относятся к категории «А1», а для мопедов, квадрициклов и прочих транспортных средств с мотором до 50 «кубов» и мощностью менее 4 кВт (5,5 л. с.) введены еще две подкатегории – «М» и «В1».

На «А» можно получить права, как и на автомобиль, только с 18 лет (причем первые два года запрещено возить пассажира); на «А1», «М» и В1 – по достижении 16-летнего возраста.

Кстати, для сравнения: в странах Европейского союза получить права на мощный мотоцикл категории «А» возможно только после того как байкеру исполнится 24 года, если до этого он не имел никакого водительского удостоверения. Зато легкими мотоциклами и мопедами разрешено управлять с 15 лет.