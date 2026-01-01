АРГО МОТО

Станьте мастером двух колёс. Профессиональное обучение с заботой о вашей безопасности.

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О нас

Мы — команда профессиональных инструкторов с многолетним опытом работы. Наша цель — научить вас уверенно и безопасно управлять мотоциклом в любых дорожных условиях.

Как записаться

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Инструкция о том, как записаться на обучение

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Контакты

Свяжитесь с нами любым удобным способом — мы всегда рады помочь

Адрес

г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 23, стр. 4, вход со двора

E-mail

info@argo-avto.ru

Телефоны

+7 (926) 796-14-18+7 (499) 261-83-42

Режим работы

Понедельник-Четверг11:00 - 19:00
Пятница11:00 - 15:00
Суббота-ВоскресеньеВыходной

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